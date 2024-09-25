25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
16
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لودريان غادر خالي الوفاض و"الخماسية" تتريث
Lebanon 24
25-09-2024
|
23:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب عمر البردان في" اللواء": مع إمعان العدو في حربه الإجرامية على لبنان، وفي الوقت الذي أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن قيامه بمشاورات مكثفة مع جهات دولية، سيما مع الجانب الأميركي، لوقف العدوان الهمجي على لبنان، وسلوك طريق الدبلوماسية، فإن رئيس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، من جهته، واصل سلسلة اتصالاته ولقاءاته في نيويورك، مع عدد من المسؤولين الدوليين للضغط على إسرائيل، كي توقف هجومها التدميري المتواصل على لبنان، وتفادياً لإدخال المنطقة في حرب مدمرة، سيما في ظل مؤشرات عن إمكانية دخول أطراف إقليمية في المواجهة إلى جانب "حزب الله"، في حال قررت إسرائيل القيام بهجوم واسع ضد لبنان . وليس أدل على ذلك، ما اعلنته فصائل عراقية عن استعدادها لإرسال عشرات المقاتلين إلى جنوب لبنان، لمواجهة أي توغل إسرائيلي محتمل .
Advertisement
وفيما أكد المسؤولون الإسرائيليون أن كل الخيارات مفتوحة، بما فيها التوغل البري من أجل إعادة سكان الشمال، وأن الجيش مستعد لكل السيناريوهات، فإن هناك خشية لبنانية بدأت تتزايد في اليومين الماضيين، من نوايا عدوانية إسرائيلية بشن هجوم واسع على الجنوب، وهو أمر غير مستبعد، لكن اثمانه ستكون كبيرة، استناداً إلى ما يقوله الكثير من الخبراء، في وقت بدا واضحاً تراجع الاهتمام الأميركي بلبنان . وهو ما ظهر من خلال خطاب الرئيس جو بايدن في الأمم المتحدة، والذي حمل "حزب الله" المسؤولية، ما يؤشر إلى أن واشنطن تدعم كل ما يقوم به العدو ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني ، ما قد يدفع جيش الاحتلال إلى القيام بهجوم بري ضد الأراضي اللبنانية، لإبعاد "حزب الله" خارج منطقة جنوب الليطاني . إذ أن الإسرائيليين لا يمكن أن يقوموا بأي عمل عسكري، إلا بدعم أميركي مباشر، على غرار ما حصل في الأيام القليلة الماضية، وقبله على قطاع غزة منذ ما يقارب العام . ومن خلال مواقف قادتها السياسيين والعسكريين، تبدو إسرائيل مصممة على إبعاد "حزب الله" عن حدودها الشمالية، حتى لو اضطرها ذلك إلى خوض حرب واسعة مع لبنان .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صاروخ مرّ فوق إعلاميّ لبنانيّ... شاهدوا بالفيديو ما حدث خلال البثّ المباشر
Lebanon 24
صاروخ مرّ فوق إعلاميّ لبنانيّ... شاهدوا بالفيديو ما حدث خلال البثّ المباشر
11:56 | 2024-09-25
25/09/2024 11:56:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الظروف الطارئة.. بيان عاجل من مصرف لبنان إليكم ما أعلنه
Lebanon 24
بسبب الظروف الطارئة.. بيان عاجل من مصرف لبنان إليكم ما أعلنه
07:23 | 2024-09-25
25/09/2024 07:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توجّه نازحين لبنانيين إلى سوريا... ماذا قال ممثل سويّ مشهور؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد توجّه نازحين لبنانيين إلى سوريا... ماذا قال ممثل سويّ مشهور؟ (صورة)
07:15 | 2024-09-25
25/09/2024 07:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله نازحون سوريون خلال القصف!
Lebanon 24
هذا ما فعله نازحون سوريون خلال القصف!
01:45 | 2024-09-25
25/09/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المواطنون يشعرون بهزّات أرضيّة... ما هي صواريخ "المطرقة" التي تستخدمها إسرائيل في لبنان؟
Lebanon 24
المواطنون يشعرون بهزّات أرضيّة... ما هي صواريخ "المطرقة" التي تستخدمها إسرائيل في لبنان؟
08:00 | 2024-09-25
25/09/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:29 | 2024-09-25
نداء مشترك أميركي-أوروبي-عربي "لوقف مؤقت لإطلاق النار" في لبنان
22:33 | 2024-09-25
ماكرون : نعمل بشكل جاد على مبادرة التهدئة في لبنان
22:46 | 2024-09-25
وقف إطلاق نار يمهّد للتفاوض... لتطبيق القرار 1701
22:55 | 2024-09-25
وفد كتائبي الى عين التينة للقاء بري
22:54 | 2024-09-25
ميقاتي يرحب بالنداء الدولي لوقف مؤقت لإطلاق النار: العبرة التزام اسرائيل
00:34 | 2024-09-26
صدم شخصين على اوتوستراد المنية الدولي وفرّ.. و"المعلومات" توقفه
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
26/09/2024 07:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
26/09/2024 07:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
26/09/2024 07:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24