رسالة أرعبت أهالي الشياح.. ماذا جاء فيها؟ (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن أحد الأشخاص قام بإرسال رسالة الى صديقه عن طريق المزاح يطلب فيها إخلاء مبنى في الشياح.



وأثارت الرسالة الذعر بين السكان خاصة وأنها من رقم إسرائيلي.

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