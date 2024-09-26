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لبنان

ليلة قاسية في بعلبك.. غارات عنيفة هزّت المنطقة والأهالي يناشدون

Lebanon 24
26-09-2024 | 00:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة على بعلبك عند حي المحطة.

وبحسب المعلومات، فإن الغارة أسفرت عن عدد كبير من الشهداء، وسط مناشدة الأهالي السلطات المعنية للتدخل إثر خطر انهيار أحد المباني المأهولة.
 
 كما استفاقت بلدة شعث على مجزرة جديدة، إذ أفادت مندوبة "لبنان24" عن سقوط 4 شهداء في استهداف منزل لعائلة واحدة في البلدة، وعمليات الإنقاذ مستمرة.
بالتوازي، وعقب الليلة الدامية التي شهدتها منطقة البقاع وبعلبك، افادت مندوبة "لبنان24" عن نقص في المعدات لرفع الأنقاض إثر الغارات. كما انتشرت دعوات للتبرع بالدم.
 
 
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