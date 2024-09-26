اوقفت دوريّة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي- مكتب المنية، سائق بيك اب بعد عمليّة رصد وتعقّب دقيقة بعدما كان قد صدم شخصين على اوتوستراد المنية الدولي- محلة بحنين وفراره إلى جهة مجهولة.



وتم تسليمه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، بحسب "لبنان 24".

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