تفاهم غير معلن بين "قوى المعارضة": تجميد هذه الملفات

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قال مصدر نيابي معارض إن هناك إتفاقا ضمنيا غير معلن داخل مكوّنات المعارضة النيابية وحتى بين كل من ينتمي إليها في مختلف القطاعات السياسية والإقتصادية والإعلامية يقضي بعدم الدخول في مناقشات وسجالات معمقة في الملفات الداخلية اللبنانية في هذه الظروف الذي يمر فيها البلد.وقال المصدر "ستكون هناك فترة ترقب وتجميد لهذه الملفات لأنها ليست أولوية في وقت يدخل حزب الله لبنان في هذا الآتون من الحديد والنار، وإسرائيل لا ترحم لا بشرا ولا حجر.المصدر ختم أن مواقف المعارضة لا تزال على حالها في مختلف الملفات السياسية والأمنية والإقتصادية وملف الرئاسة، وأن العودة للنقاش فيها سيكون بعد أن تهدأ الأوضاع على لبنان وعلى الأقل في العاصمة بيروت.وفي المعلومات ان الاتصالات تكثفت على جبهة المعارضة بعد تسارع الأحداث منذ يوم الاثنين الماضي، وبعد اتصال مطوّل بين رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ورئيس حزب "القوات اللبنانية سمير جعجع، عقد الجميل عدداً من الاجتماعات مع اطراف من المعارضة وتواصل هاتفياً مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع توجّه لزيارة وفد من الكتائب الى عين التينة للقاء الرئيس بري.ويعقد الجميّل مساء اليوم الخميس مؤتمراً صحافياً يشرح فيه نظرة الكتائب لهذه الاحداث المتسارعة. وبحسب مصادر كتائبية فإن الجميل أراد الاضاءة على حجم الضرر الذي خلفته الحرب وليس فقط على فئة معينة، إنما على اللبنانيين جميعاً، وسيتضمن المؤتمر تحميلاً للمسؤوليات لما آلت إليه الأمور، مع طرح افكار يمكن أن تشكّل حلّا ينتشل البلد من مسلسل الموت والدمار.