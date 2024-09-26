Advertisement

لبنان

تفاهم غير معلن بين "قوى المعارضة": تجميد هذه الملفات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-09-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1252178-638629344896957651.jpeg
Doc-P-1252178-638629344896957651.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مصدر نيابي معارض إن هناك إتفاقا ضمنيا غير معلن داخل مكوّنات المعارضة النيابية وحتى بين كل من ينتمي إليها في مختلف القطاعات السياسية والإقتصادية والإعلامية يقضي بعدم الدخول في مناقشات وسجالات معمقة في الملفات الداخلية اللبنانية في هذه الظروف الذي يمر فيها البلد.
Advertisement
وقال المصدر "ستكون هناك فترة ترقب وتجميد لهذه الملفات لأنها ليست أولوية في وقت يدخل حزب الله لبنان في هذا الآتون من الحديد والنار، وإسرائيل لا ترحم لا بشرا ولا حجر.
المصدر ختم أن مواقف المعارضة لا تزال على حالها في مختلف الملفات السياسية والأمنية والإقتصادية وملف الرئاسة، وأن العودة للنقاش فيها سيكون بعد أن تهدأ الأوضاع على لبنان وعلى الأقل في العاصمة بيروت.
وفي المعلومات ان الاتصالات تكثفت على جبهة المعارضة بعد تسارع الأحداث منذ يوم الاثنين الماضي، وبعد اتصال مطوّل بين رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ورئيس حزب "القوات اللبنانية سمير جعجع، عقد الجميل عدداً من الاجتماعات مع اطراف من المعارضة وتواصل هاتفياً مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع توجّه لزيارة وفد من الكتائب الى عين التينة للقاء الرئيس بري.
ويعقد الجميّل مساء اليوم الخميس مؤتمراً صحافياً يشرح فيه نظرة الكتائب لهذه الاحداث المتسارعة. وبحسب مصادر كتائبية فإن الجميل أراد الاضاءة على حجم الضرر الذي خلفته الحرب وليس فقط على فئة معينة، إنما على اللبنانيين جميعاً، وسيتضمن المؤتمر تحميلاً للمسؤوليات لما آلت إليه الأمور، مع طرح افكار يمكن أن تشكّل حلّا ينتشل البلد من مسلسل الموت والدمار.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-09-26
02:00 | 2024-09-26
03:00 | 2024-09-26
02:56 | 2024-09-26
02:54 | 2024-09-26
02:48 | 2024-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24