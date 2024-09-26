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لبنان

مغتربون يبلغون المعنيين: لن نعيد إعمار بيوتنا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-09-2024 | 01:30
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أبلغ عدد كبير من المتمولين اللبنانيين من أبناء الجنوب، وهم بمعظمهم مغتربون في أستراليا أو أميركا اللاتينية والأغلبية في أفريقيا، مرجعا سياسيا بارزا  أنهم لن يعاودوا هذه المرة إعمار بيوتهم وقصورهم إن لم يتأكدوا أن المعركة الحالية هي الأخيرة ، وأن هناك تسوية نهائية في الجنوب تضع حدا للصراع القائم منذ عشرات السنوات.
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وعلل المصدر هذا القرار بأن هؤلاء يبنون بيوتهم للمرة الثالثة أو الرابعة، وأن أربعة أجيال مرت وهم يقومون بإعادة الإعمار. المصدر ختم أن القرار أو الرغبة غير موجهين ضد أحد ولكن الإنتظار للوصول الى تسوية نهائية للحدود هو أفضل وخاصةً في القرى الحدودية .

المصدر: لبنان 24

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