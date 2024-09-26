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لبنان

جرحى في حادث سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد صربا

Lebanon 24
26-09-2024 | 01:37
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 يشهد المسلك الشرقي لأوتوستراد صربا - كسروان زحمة سير، بسبب حادث سير بين سيارة مرسيدس و"بيك اب" انقلب وسط الأوتوستراد. وسارعت إلى المكان عناصر الصليب الأحمر التي تعمل على تقديم الإسعافات اللازمة للجرحى.
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