جرحى في حادث سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد صربا

يشهد المسلك الشرقي لأوتوستراد صربا - كسروان زحمة سير، بسبب حادث سير بين سيارة مرسيدس و"بيك اب" انقلب وسط الأوتوستراد. وسارعت إلى المكان عناصر الصليب الأحمر التي تعمل على تقديم الإسعافات اللازمة للجرحى.

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