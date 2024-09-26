رسالة إسرائيلية جديدة إلى أهالي الجنوب: انتبهوا واحذروا!

حذّر الجيش الإسرائيلي أهالي الجنوب مجددًا بعدم العودة إلى المنازل، في خضم العمليات التي تشنها إسرائيل على قرى وبلدات مختلفة من جنوب لبنان إلى البقاع.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على اكس تحذيرا إلى الاهالي، قائلاً: "إنتبهوا! واحذروا! لا تعودوا إلى المنازل التي قمتم بإخلائها بسبب تخزين حزب الله للأسلحة داخلها".

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يأتي ذلك عقب تحذيرات سابقة كان قد نشرها أدرعي، وحذّر من خلالها العودة إلى المنازل.

ولليوم الرابع على التوالي، تستمر إسرائيل باسستهداف مواقع عدة في مختلف المناطق تزعم أنها تحتوي على أسلحة تابعة لـ"حزب الله".