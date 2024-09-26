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لبنان

"البعث" أكد استهداف محيط منزل أمينه العام في بعلبك

Lebanon 24
26-09-2024 | 02:54
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صدر عن القيادة المركزية لحزب "البعث العربي الاشتراكي" بيان عن استهداف محيط منزل الأمين العام للحزب، جاء فيه: " تعرض محيط منزل الأمين العام للحزب الرفيق علي حجازي في بعلبك، عند الساعة 00,17 من بعد منتصف الليل لعدوانٍ  صهيوني أدّى إلى استشهاد أحد عناصر الحراسة، وإصابة رفيقين إصاباتٍ متوسطة، وتدمير شقتين مستخدمتين من قبل قيادة الحزب، إحداهما كنقطة حراسة لمنزل الأمين العام ومكتبه، والثانية كمستودعٍ للمستلزمات اللوجستية المستخدمة في النشاطات الحزبية. كما أدّى  العدوان الصهيوني إلى تعرّض المبنى الذي يضم مقرّ سكن الرفيق حجازي ومكتبه لأضرارٍ جسيمةٍ تجعله آيلاً للسقوط في أي لحظة".
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