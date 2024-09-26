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لبنان

جولة جديدة من الاستهدافات الإسرائيلية طالت الجنوب.. هذه المناطق تحت القصف

Lebanon 24
26-09-2024 | 04:40
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شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، مستهدفًا عددًا من القرى والبلدات.
ففي بلدة السماعية، تعرضت المنطقة لغارة جوية نفذتها طائرات حربية إسرائيلية، بينما استُهدفت بلدة كفرشوبا بهجوم مماثل من طائرة مسيّرة.
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وشملت الغارات مناطق أخرى في محافظة النبطية، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي بلدات الخيام، جبشيت، حبوش، القصيبة، عدشيت، حومين الفوقا، عزّة، ودبين.

وفي تصعيد إضافي، تعرّضت بلدة دير قانون رأس العين لغارتين متتاليتين، استهدفتا منزل في البلدة.

الاعتداءات الجوية طالت أيضًا بلدات البازورية، كفرجوز، والشرقية، حيث ساد التوتر جراء أصوات الانفجارات والدمار الذي خلفته الغارات.
 
وكانت قد أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ سلسلة غارات استهدفت بلدات مجدل زون، صور الحوش، كفرمان، تبنين وبرعشيت، طيردبا ــ محطة شاهين، دير قانون النهر، المجادل، لبايا، النبطية الفوقا، كفرتبنيت، طير دبا، عيتيت، بدياس، معركة، البازورية، دبين، دير سريان، تولين، طورا، خربة سلم، البرج الشمالي، والقدموس العباسية، وطيردبا.

ونفّذت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات على سحمر ويحمر ولبايا في البقاع الغربي.
 
وزارة الصحة تعلن عن حصيلة الشهداء
 
في السياق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن اعتداءات العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص.  كما أدت الغارة على بلدة قانا جنوب لبنان أدت إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح والاثنان من الجنسية السورية.
 
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