انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في المعيصرة.. وهذه حصيلة الشهداء

تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني في تمام الساعة ٤،٠٥ من فجر اليوم، من انهاء عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في المعيصرة حيث استهدفت غارة إسرائيلية مبنى سكنيا مؤلفا من طبقتين ومن ٦ شقق قرابة الساعة الحادية عشرة من صباح أمس.

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وقد أسفرت حصيلة عمليات الدفاع المدني عن إنقاذ طفلة من تحت الانقاض ونقلها الى المستشفى، وانتشال جثامين ١١ شهيدا ونقلهم بالتعاون مع جهات اسعافية أخرى الى المستشفيات.



وفي بلدة الكرك البقاعية حيث استهدفت غارة إسرائيلية أحد المباني السكنية عند الساعة الثانية عشرة والنصف ليلاً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران التي اندلعت داخل منزلين.

توازياً تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع من إنقاذ ٦ جرحى وانتشال جثامين ٧ شهداء تم نقلهم بالتعاون مع جهات اخرى الى مستشفيات اللبناني الفرنسي وتل شيحا والياس الهراوي الحكومي والعبدلله.

وتستكمل عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في الموقع بعد أن أظهرت نتائج الاستقصاء مع الأهالي ان ثمة ٧ مواطنين لا زالوا ضمن عداد المفقودين.