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لبنان

"طيران الإمارات" تلغي رحلاتها بين دبي وبيروت حتى هذا التاريخ

Lebanon 24
26-09-2024 | 03:24
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أعلنت شركة طيران الإمارات، إلغاء رحلاتها بين دبي وبيروت، حتى 1 تشرين الأول المقبل، استجابة للتطورات الإقليمية الجارية.

ونوهت الناقلة، إلى أنه "على المتعاملين المتأثرين التواصل مع وكلاء الحجز للحصول على خيارات سفر بديلة، أو مع طيران الإمارات في حال كان الحجز عن طريقها".
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وأكدت مواصلة مراقبة الوضع في لبنان عن كثب، والتواصل مع السلطات المعنية بشأن التطورات، مشيرة إلى أنها ستقدم التحديثات حسب الحاجة.

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