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لبنان

مجزرة إسرائيلية في زحلة: عائلات شعيب تحت الأنقاض بين شهداء ومفقودين

Lebanon 24
26-09-2024 | 03:16
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في جريمة جديدة ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي، تعرّض مبنى سكني في بلدة الكرك نوح - زحلة للقصف العنيف، ما أدى إلى انهياره على ساكنيه.
 
وحسب مندوبة "لبنان24" المبنى كان يضمّ عائلات الأخوة أنور، هشام، وحيدر شعيب، بالإضافة إلى والدتهم الحاجة أم أنور.
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وقد أُعلن عن استشهاد 11 شخصا، وجرح 9، فيما تستمر أعمال البحث عن 5 مفقودين.
 
وحسب العملومات، يقيم في المنزل الجدة سارة النمر (أم أنور)، أنور شعيب وزوجته دلال وأولادهما عباس، محمد، وزهراء، هشام شعيب وأولاده حسين، مريم، وطه، حيدر شعيب وزوجته مليحة وأولاده علي وبيان، وصديق العائلة الشاب جواد حيدر أحمد.
 

 
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