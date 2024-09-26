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لبنان

مرة جديدة.. الطيران الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق هذه المناطق

Lebanon 24
26-09-2024 | 03:34
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خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت وضواحيها وصيدا وصور ومنطقة جزين واقليم الخروب والجنوب، صباح اليوم، الخميس.
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