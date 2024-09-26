ياسين يكشف عن حصيلة النازحين الفارين من الضربات الاسرائيلية

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واكد ياسين في حديث إذاعي، "أن خلايا الطوارىء على المستويين المحلي والمركزي تعمل وانطلقت منذ اليوم الأول، لتوزيع المساعدات". ولفت إلى أنه "وعلى الرغم من بعض النقص في الأمور الأساسية من بينها الأغطية والفرش، إزاء العدد الكبير للنازحين والقصف العدواني المستمر، فقد تم توزيع مساعدات على 37 ألفا وخمسمئة شخص". لفت رئيس لجنة الطوارئ وزير البيئة ناصر ياسين إلى أن "عدد النازحين حتى الساعة يتراوح ما بين 150 و200 ألف شخص"، وأشار ياسين إلى أنه "تم استيعاب 53 ألف نازح في مراكز الايواء والبقية توزعوا على منازل مستأجرة أو لدى الأقارب".واكد ياسين في حديث إذاعي، "أن خلايا الطوارىء على المستويين المحلي والمركزي تعمل وانطلقت منذ اليوم الأول، لتوزيع المساعدات". ولفت إلى أنه "وعلى الرغم من بعض النقص في الأمور الأساسية من بينها الأغطية والفرش، إزاء العدد الكبير للنازحين والقصف العدواني المستمر، فقد تم توزيع مساعدات على 37 ألفا وخمسمئة شخص".

واشار ياسين إلى أن "نقاط الإرتكاز في مراكز الايواء هي في بيروت، وجبل لبنان والشوف وعاليه فضلا عن البقاع الغربي وطرابلس وصولا إلى عكار، وأنه يمكن لمن يرغب في المساعدة، التوجه إلى البلديات أو أي مركز للصليب الأحمر".



ولفت ياسين إلى أن "هناك عدة مصادر للمساعدات الخارجية والتعاون يتم مع مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة وشركاء المنظمات الدولية،" موضحا أنه "تم وضع أربعة وعشرين مليون دولار للاستجابة لأعمال الإغاثة والدعم"، كاشفا أنه سيتم إطلاق " الفلاش أبيل" أي الدعم المباشر للأمور الأساسية.



وأضاف أن "وزارة الخارجية تواصلت مع سفرائها لنقل الصورة في الدول المتواجدين فيها وبدأت عمليات تنظيم ودعم مع الجاليات، لاسيما أننا أمام عدوان كبير حيث سجل في اليوم الأول من الاعتداءات نصف عدد شهداء حرب تموز 2006".