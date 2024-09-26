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لبنان

"نقابات التجارة": نناشد التجار عدم رفع الأسعار واستغلال الناس في هذه الظروف الصعبة

Lebanon 24
26-09-2024 | 03:59
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دان اتحاد العطاء لنقابات التجارة "الهجمة الشرسة التي يشنها العدو الصهيوني على شعبنا المقاوم والصامد والمضحي".

وقال في بيان: "انطلاقا من واجبنا الوطني والديني والاخلاقي، وفي خضم الهجمة الشرسة التي يشنها العدو الصهيوني على شعبنا المقاوم والصامد والمضحي والتي لم توفر المدنيين في كل المناطق اللبنانية الآمنة ، نتوجه اليكم بالتحية والاجلال تقديرا لصبركم وثباتكم ومواقفكم الشجاعة وتضحياتكم المشرفة .وايمانا منا بدوركم الفعال، ونطالب أصحاب المؤسسات الغذائية والافران ومحطات الوقود والصيدليات  بابقاء مؤسساتهم مفتوحة، وتسهيل كل ما يلزم لأهلنا تعزيزا لصمودهم وتفويت الفرصة على العدو الغاشم".
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وختم: "ان التعاضد والوقوف مع بعضنا في هذه الاوقات تعتبر  المساندة الحقيقية لمجاهدينا في الجبهات وجبهة اسناد وهو واجب علينا جميعا، ونناشد التجار عدم رفع الاسعار وعدم استغلال الناس".
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