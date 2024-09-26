بشأن حجم الضربات على لبنان.. هذا ما طلبه نتنياهو!

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيه أي أمر بوقف القتال مع لبنان.
وقال مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء أمر الجيش بإستمرار القتال في الشمال بكل قوة والحرب في قطاع غزة ستستمر أيضاً حتى تحقيق أهدافها.
وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو أمر الجيش الإسرائيلي بتخفيف الهجمات في لبنان على خلفية محادثات وقف إطلاق النار.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بالحكومة اليوم الخميس، قولهم إن إسرائيل تضع شروطًا للهدنة وتقديرات بأنّ أمين عام حزب الله حسن نصرالله لن يوافق عليها.
وفي وقت سابق من اليوم، كان قد كشف مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "نتنياهو أعطى الضوء الأخضر من أجل وقف النار في لبنان بهدف إفساح المجال للمفاوضات الجارية بمساع دولية"، علما أنه توعد أمس بمفاوضات تحت النار.