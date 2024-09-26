بشأن حجم الضربات على لبنان.. هذا ما طلبه نتنياهو!

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيه أي أمر بوقف القتال مع لبنان.



وقال مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء أمر الجيش بإستمرار القتال في الشمال بكل قوة والحرب في قطاع غزة ستستمر أيضاً حتى تحقيق أهدافها.

Advertisement

وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو أمر الجيش الإسرائيلي بتخفيف الهجمات في لبنان على خلفية محادثات وقف إطلاق النار.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بالحكومة اليوم الخميس، قولهم إن إسرائيل تضع شروطًا للهدنة وتقديرات بأنّ أمين عام حزب الله حسن نصرالله لن يوافق عليها.