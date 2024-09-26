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لبنان

لا زيارة كتائبية لبري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-09-2024 | 04:30
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افاد مصدر مطلع على الحراك الذي يقوم له حزب "الكتائب اللبنانية" ان لا زيارة من قبل اي وفد كتائبي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما تردد، ولكن في اطار الإتصالات التي يجريها رئيس الحزب النائب سامي الجميل مع القوى السياسية الفاعلة ومع المعارضة لتدارس الاوضاع في ظل ما يمر به لبنان من ايامٍ عصيبة، لربما يكون هناك تواصل مع رئيس مجلس النواب. وتأتي هذه الزيارة، للوفد الكتائبي، اذا حصلت من منطلق العمل على اعادة الإمساك بالقرار الوطني من قبل الدولة والشرعية اللبنانية للسعي الى انقاذ لبنان عبر العمل على تطبيق القرارات الدولة".
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 وقال المصدر "هذه المسائل هي جزء مما سيتحدث عنه رئيس الكتائب النائب سامي الجميل في مؤتمره الصحافي مساء اليوم .








المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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