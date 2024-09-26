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لبنان

عن أعداد النازحين داخل المعاهد الفنية.. هذا ما كشفه الحلبي

Lebanon 24
26-09-2024 | 04:34
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أعلن وزير التربية عباس الحلبي، أن أعداد النازحين من الجنوب والمناطق التي تتعر للقصف في المعاهد المهنية الرسمية قد وصلت إلى 68 ألفا، مع توقعات بزيادة هذه الأعداد قريباً.
 
وأكد الحلبي، في تصريح عبر قناة LBCI، على ضرورة التزام المدارس الخاصة بقرار وزارة التربية بشأن موعد بدء العام الدراسي، مشددًا على أهمية التنسيق في هذا الشأن لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم.
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