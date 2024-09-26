بعد ارتفاع عدد الإصابات جرّاء الغارات الإسرائيلية على لبنان.. الصليب الأحمر يناشد

اعلن الصليب الأحمر اللبناني عن سقوط 25 شهيدا، جرّاء الغارات الإسرائيلية على لبنان في الساعات الأخيرة.

وقال الصليب الأحمر في حديث للعربية: "نقوم بنقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات بيروت"، كاشفا عن أن مخزون المستلزمات الطبية والدم في تناقص.