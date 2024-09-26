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لبنان

غارة ثانية على محيط منزل النائب ناصر جابر في منطقة كفرجوز

Lebanon 24
26-09-2024 | 04:37
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جدد الطيران الحربي الاسرائيلي عدوانه مستهدفا للمرة الثانية قرابة الحادية عشرة والربع من صباح اليوم محيط منزل النائب ناصر جابر في منطقة كفرجوز - النبطية.
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