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لبنان

تحذير من السفارة العراقية في لبنان للعراقيين

Lebanon 24
26-09-2024 | 04:59
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صدر عن السفارة العراقية في لبنان التالي: "بالنظر للتطورات الامنية المؤسفة وتصاعد حدة العنف في بعض المناطق في الجمهورية اللبنانية، تهيب السفارة العراقية في بيروت وتنصح رعاياها المتواجدين في الجمهورية اللبنانية بتوخي الحيطة والحذر اثناء اقامتهم او تنقلهم داخل لبنان وتجنب المناطق التي تشهد عمليات عسكرية ، كما تحث السفارة العراقيين ممن لديهم نية في السفر الى لبنان باخذ ظروف البلد بنظر الاعتبار وتاجيل الزيارات غير الضرورية لحين زوال الظرف الحالي".
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ونشرت السفارة  الخطوط الساخنة للاتصال بها في حال وجود اي حالة طارئة. (0096171515300 - 0096170799002)
وأملت زوال هذا الظرف الصعب على لبنان والمنطقة . 
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