

Advertisement وبحسب الموقع، "لقد استندت فلسفة الدفاع الإسرائيلية، لعقود من الزمن، على "الردع". وكانت هذه هي الفلسفة التي استندت إليها سياسة إسرائيل في مواجهة حماس على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. ولكن هذا الردع تقوض بشدة بسبب الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول. والآن في لبنان عاد هذا الخطاب: إن الضرب هناك هو وسيلة لإسرائيل لاستعادة قوتها الرادعة. إن "النجاحات" الأخيرة التي حققها الجيش الإسرائيلي في لبنان تُنسب إلى نتنياهو، وبالتالي، تعززت صورة رئيس الوزراء كزعيم يتطلع إلى المستقبل ولا يستسلم للضغوط، لا من الجيش ولا من الأميركيين. والشعور السائد في إسرائيل هو أن البلاد استعادت قدرتها على الردع في الشرق الأوسط، وذلك بفضل نتنياهو إلى حد كبير". رأى موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "في ظل الحاجة إلى تحويل الخطاب العام عن تحرير الأسرى الإسرائيليين والحرب المفتوحة على غزة، كانت الحرب على لبنان هي الخطوة المثالية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لقد كان التصعيد، الذي بدأ بتفجير أجهزة النداء واللاسلكي في مختلف أنحاء لبنان الأسبوع الماضي، ناجحاً حتى الآن في هذا الصدد. لقد تم إزالة قضية الأسرى من الأجندة العامة في إسرائيل، على الرغم من أنه من غير الواضح كيف سيساهم هذا التصعيد في عودتهم أو عودة سكان الشمال إلى ديارهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن القصف العسكري العنيف للبنان جعل نتنياهو أقرب إلى الجيش".وبحسب الموقع، "لقد استندت فلسفة الدفاع الإسرائيلية، لعقود من الزمن، على "الردع". وكانت هذه هي الفلسفة التي استندت إليها سياسة إسرائيل في مواجهة حماس على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. ولكن هذا الردع تقوض بشدة بسبب الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول. والآن في لبنان عاد هذا الخطاب: إن الضرب هناك هو وسيلة لإسرائيل لاستعادة قوتها الرادعة. إن "النجاحات" الأخيرة التي حققها الجيش الإسرائيلي في لبنان تُنسب إلى نتنياهو، وبالتالي، تعززت صورة رئيس الوزراء كزعيم يتطلع إلى المستقبل ولا يستسلم للضغوط، لا من الجيش ولا من الأميركيين. والشعور السائد في إسرائيل هو أن البلاد استعادت قدرتها على الردع في الشرق الأوسط، وذلك بفضل نتنياهو إلى حد كبير".

الغزو البري ليس في مصلحة إسرائيل

وبحسب الموقع، "يبدو أن الغزو البري لجنوب لبنان لدفع قوة الرضوان النخبوية التابعة لحزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني قد لا يتناسب مع نوايا إسرائيل في الوقت الراهن. إن ما يريده نتنياهو والجيش الآن هو الضغط على حزب الله لقبول وقف إطلاق النار في لبنان، والتخلي عن دعمه للفلسطينيين في غزة، دون الحاجة إلى إرسال قوات برية إلى لبنان. منذ الغزو البري لغزة في أواخر تشرين الأول، قتل المقاتلون الفلسطينيون ما يقرب من 350 جندياً إسرائيلياً وجرحوا الآلاف، وفقاً للجيش الإسرائيلي. ومن الممكن أن يؤدي الاستيلاء على أراض في جنوب لبنان إلى استنزاف كبير في الجنود، لأن الجغرافيا هناك أكثر تعقيداً من غزة، وحزب الله أفضل تجهيزاً من حماس".

وتابع الموقع، "من المرجح أن يجر غزو لبنان إسرائيل إلى حرب طويلة، والحرب الطويلة تتناقض مع فكرة الردع ذاتها، والتي بموجبها يمكن للقصف الجوي أن يحل محل العمليات البرية. فضلاً عن ذلك، ورغم أن قطاع غزة ليس معترفاً به دولياً باعتباره جزءاً من دولة ذات سيادة، فإن غزو لبنان يعني غزو دولة ذات سيادة، ومثل هذا العمل ينطوي على فرصة أكبر لإشعال حرب إقليمية. وقد تشعر دول مثل إيران وسوريا والعراق، أو ربما حتى دول عربية أخرى، بالحاجة إلى الرد إذا غزت إسرائيل دولة عربية ذات سيادة. وعلى هذا فإن الغزو البري الكامل لجنوب لبنان ليس من الأمور التي تهم نتنياهو أو الجيش، على الأقل في الوقت الراهن".

وأضاف الموقع، "إن إسرائيل تعيش الآن حالة من النشوة بعد ما يراه الجمهور الإسرائيلي نجاحات عسكرية في الهجمات على حزب الله. ويشعر الإسرائيليون أنه بعد مرور ما يقرب من عام على الحرب، أخذت إسرائيل زمام المبادرة واستعادت قدرتها على الردع في الشرق الأوسط. إن الهجوم الدبلوماسي الإيراني، الذي تجلى في لقاء الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان مع يهود وأكاديمي إسرائيلي في نيويورك، وخطابه المدروس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يُنظَر إليه في إسرائيل باعتباره دليلاً على أن قدرتها على الردع تعمل أيضاً على طهران".

وبحسب الموقع، "لكن مع ذلك فإن الغزو البري الإسرائيلي لا يزال ممكناً، وربما يبدأ الضغط الشعبي في التشكل في هذا الاتجاه.وإذا استمر حزب الله في إطلاق الصواريخ على الرغم من الهجمات الإسرائيلية الواسعة النطاق الأخيرة، فقد يزداد الضغط على الحكومة والجيش الإسرائيليين لإرسال قوات إلى لبنان، حيث قد يُنظَر إلى هذا باعتباره السبيل الوحيد لوقف هجمات حزب الله والسماح للإسرائيليين بالعودة إلى منازلهم في الشمال".

ماذا وراء التصعيد؟

بحسب الموقع، "إن الهدف الحقيقي لإسرائيل من التصعيد الأخير هو الضغط على حزب الله بشكل مباشر، بالقوة العسكرية، أو بشكل غير مباشر من خلال وسطاء، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.ومن خلال تحقيق ذلك، تسعى إسرائيل إلى فصل حزب الله عن حليفته حماس. وبهذا المعنى، فإن دفع قوة الرضوان إلى ما وراء نهر الليطاني وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 يأتيان في مرتبة ثانوية بالنسبة لنتنياهو، فهو يحتاج إلى وقف إطلاق النار في الشمال ليكون له حرية التصرف في قطاع غزة.ولكن خلاصة القول هي أن نتنياهو بهذا التصعيد يريد إعادة إسرائيل إلى المكان الذي كانت عليه في السادس من تشرين الأول".

القول أسهل من الفعل

بحسب الموقع، "إن المشكلة الوحيدة، وهي مشكلة ضخمة بطبيعة الحال، هي أن حزب الله ليس مستعداً لوقف إطلاق النار، ويواصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل بوتيرة متزايدة. إن أغلب الإسرائيليين الذين يتعرضون الآن لهجمات حزب الله في الشمال يؤيدون القصف الإسرائيلي المكثف في لبنان في الوقت الراهن، ولكن إذا استمر حزب الله في الرد، فقد يتغير المزاج بسرعة كبيرة، حيث لن يقترب الإسرائيليون من العودة إلى ديارهم. وإذا زاد حزب الله من مدى صواريخه، فسوف يضطر المزيد من الإسرائيليين إلى مغادرة منازلهم، كما حدث أثناء حرب لبنان الثانية في عام 2006".

وتابع الموقع، "هناك أيضاً الوضع الاقتصادي في إسرائيل الذي يتدهور باستمرار. وتشير بعض التقارير إلى أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية سوف تواصل خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إذا استمرت الحرب وتوسعت. والآن، تلغي شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى إسرائيل الواحدة تلو الأخرى، وإذا اشتدت الحرب في لبنان، فلن يكون هناك أي أمل لاستئنافها. إن الشعور بالحصار، الذي يسود إسرائيل بالفعل، سوف يتزايد. وبعد أن تتلاشى النشوة الحالية الناجمة عن النجاحات المفترضة في لبنان، قد يجد نتنياهو والجيش الإسرائيلي والجمهور الإسرائيلي أنفسهم في نفس المكان الذي كانوا فيه قبل أسبوعين: في حرب تستنزف مواردها البشرية والاقتصادية، ولا نهاية في الأفق ولا أهداف واضحة".

وأضاف الموقع، "هناك قضية أخرى. نتنياهو يريد الوصول إلى الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني من دون اتفاق في غزة، ويبدو أن التصعيد الحالي يضمن له ذلك. ولكن إذا تدهور الصراع مع حزب الله إلى حرب إقليمية، وهو ما تفضل إسرائيل تجنبه في الوقت الحالي، فقد تتعرض المصالح الأميركية للخطر. وفي هذا السيناريو، قد تضطر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على الرغم من ترددها في مواجهة إسرائيل، إلى الضغط عليها لوقف الحرب، سواء في لبنان أو في غزة. وهذه نتيجة سيرغب نتنياهو في تجنبها".