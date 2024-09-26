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لبنان
بالصواريخ... "حزب الله" قصف شمال مدينة حيفا
Lebanon 24
26-09-2024
|
05:09
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "قصف مُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بِصليات من الصواريخ".
كما أفاد "الحزب" أنّه "قصف مستعمرة كريات موتسكين بِصليات من الصواريخ".
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