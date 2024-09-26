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لبنان

بالصواريخ... "حزب الله" قصف شمال مدينة حيفا

Lebanon 24
26-09-2024 | 05:09
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "قصف مُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بِصليات من الصواريخ".‏ 
 
 
كما أفاد "الحزب" أنّه "قصف مستعمرة كريات موتسكين ‏بِصليات من الصواريخ".‏ 
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