بالصواريخ... "حزب الله" قصف شمال مدينة حيفا

كما أفاد "الحزب" أنّه "قصف مستعمرة كريات موتسكين ‏بِصليات من الصواريخ".‏

Advertisement

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "قصف مُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بِصليات من الصواريخ".‏