غارات إسرائيليّة مُكثّفة... إليكم البلدات الجنوبية والبقاعية التي تعرّضت للقصف

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ شنّت 3 غارات على السلسلة الشرقية وجرد بلدة قوسايا إضافة إلى جرد بلدة كفرزبد.

كما أشارت إلى أنّ العدوّ استهدف أيضاً بلدة حوش السيّد علي، وأطراف بلدة الهرمل وبلدة السفري.

Advertisement

واستهدفت طائرات العدوّ الإسرائيليّ 4 معابر حدوديّة مع سوريا في البقاع الشمالي.

وبحسب المعلومات، طالت الغارات معبر العريض ومعبر مطربا ومعبر صالح إضافة إلى معبر قبش.

إلى ذلك، قصف العدوّ جسراً يربط لبنان بسوريا قرب معبر مطربا الحدوديّ.

أمّا جنوباً، فأغارت طائرات العدوّ على الطيبة والشعيتية وياطر وعلى أطراف بلدتيّ صديقين وقانا، ورب ثلاثين وعرمتى وعلى أطراف زبدين لجهة شوكين وعلى أطراف بلدة الحلوسية لجهة دير قانون النهر.

وعُلِمَ أنّ العدوّ قصف حيّاً سكنيّاً في البيسارية، بعدما كان استهدف منزلأ في البلدة ما تسبّب بحريق ضخم بسبب وجود منشرة للأخشاب بجواره.

كذلك، استهدفت الطائرات الإسرائيليّ معملاً للإسفنج بين خربة الدوير والبيسارية، ومنزلاً عند أطراف بلدة عدلون.

وأغارت طائرات العدوّ على مجرى نهر الليطاني في خراج بلدة مرجعيون.