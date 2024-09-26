الوضع العام في لبنان بين سلام وسفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية

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يتابع اليوم وزير الاقتصاد امين سلام جولاته لحشد الدعم الانساني للنازحين من جراء القصف الإسرائيلي على لبنان، بزيارة سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية رشيد بلباقي في مقر السفارة في منطقة الجناح، حيث شرح الوزير سلام للسفير بلباقي الوضع العام في البلد لا سيما ضرورة تأمين اماكن لائقة للاهالي النازحين وتلبية احتياجاتهم اليومية طالباً المساعدة في دعم وتجهيز اماكن الإيواء التي فتحت الابواب لاستقبالهم من مدارس ومبان لا سيما فندق "كواليتي ان" في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس والذي يقع على مساحة مليون متر في خدمة الاهالي النازحين.كما تقدم الوزير سلام بالشكر للرئيس عبد المجيد تبون والشعب الجزائري على لهفتهم ونخوتهم بسرعة إرسال هبة الفيول لإنقاذ لبنان من “العتمة” الشهر الماضي.وبدوره شكر السفير رشيد بلباقي الوزير سلام على زيارته وثقته بالدولة والشعب الجزائري قائلاً: "نحن اولاد العروبة واولاد البيت اللبناني ومعنيين وبإذن الله دائماً ال جانب لبنان".