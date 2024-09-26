قبل بدء الهجوم الإسرائيليّ على لبنان.. أميركا أرسلت رسالة إلى دولة عربيّة ما هو مضمونها؟

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ذكر موقع "روسيا اليوم" أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة قالت إنّ "الولايات المتحدة الأميركية أرسلت رسائل إلى مصر حول التصعيد الإسرائيلي في لبنان ضمن عملية "سهام الشمال".وقالت"معاريف" إن مسؤولين مصريين تلقوا "تأكيدات أميركية بأن الهجمات الإسرائيلية على لبنان لن تصل إلى أي من منشآت الجيش أو القوات المسلحة ومؤسسات الدولة اللبنانية في هذه المرحلة".وأوضحت الصحيفة العبرية أن الهجمات المكثفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في لبنان وفق لتأكيدات واشنطن للمصريين "من المتوقع أن تنتهي قبل نهاية الأسبوع".وأضافت معاريف أن المسؤولين الأميركيين أجروا محادثات مع نظرائهم المصريين خلال اليومين الماضيين.وأوضحت في هذه المحادثات أن "الهدف من الهجمات الإسرائيلية هو تنفيذ عمليات دقيقة في مناطق مختلفة في لبنان، في محاولة لإضعاف القدرات العسكرية لحزب الله وأنها "ستكفي في هذه المرحلة من التصعيد في الوقت الراهن". (روسيا اليوم)