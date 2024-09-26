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لبنان

"بعد الكلام عن توقيعه مقترح اتفاق وقف النار"...المكتب الاعلامي لميقاتي يوضح

Lebanon 24
26-09-2024 | 05:35
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
يتم التداول بخبر مفاده "ان دولة الرئيس وقع على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بعد لقائه وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن والوسيط الاميركي اموس هوكشتاين".
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ان هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق ونذّكر بما كان اعلنه دولة الرئيس فور صدور النداء المشترك  بمبادرة من الولايات المتّحدة الاميركية وفرنسا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، حيث قال دولة الرئيس بالحرف: نرحب بالبيان وتبقى العبرة في التطبيق عبر التزام  اسرائيل بتنفيذ  القرارات الدولية. فاقتضى التوضيح.




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