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لبنان

كاتس: سنواصل القتال ضد حزب الله

Lebanon 24
26-09-2024 | 06:23
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أكّد وزير خارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن "الجيش الإسرائيلي لن يوقف إطلاق النار في الشمال وسيواصل القتال ضد حزب الله"، وذلك عقب نفي نتنياهو تقارير تحدثت عن وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية.
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أضاف كاتس: "سنواصل القتال في الشمال حتى يعود السكان إلى منازلهم بأمان".

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