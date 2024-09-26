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لبنان

جولة جديدة من القصف العنيف... غارة قرب فريق إعلاميّ وهذا ما تشهده زحلة

Lebanon 24
26-09-2024 | 07:14
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في جديد الغارات التي شنّها العدوّ الإسرائيليّ على لبنان، أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة استهدفت بلدات الحلوسية ورب تلاتين وصربين وكفرا وياطر وشوكين وحانين وكفردجال.
 
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كما استهدف العدوّ المدخل الجنوبيّ لبلدة الشرقية.
 
 
وأشارات مندوبة "لبنان 24" أيضاً إلى أنّ غارة إسرائيلية استهدفت حيّ المساكن في صور، قرب مكان تواجد فريق قناة "الجديد".
 
 
ولفتت إلى أنّ طائرات العدوّ استهدفت بلدة سحمر ما تسبّب بانقطاع الكهرباء في المنطقة.
 
 
كذلك، استهدفت طائرات العدوّ بلدة مشغرة.
 
 
إلى ذلك، أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات مسيّرة إسرائيليّة تُحلّق فوق مدينة زحلة والمناطق المُجاورة لها.
 
 
 
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