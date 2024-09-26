بيان من بلدية درعون لسكّانها: للتبليع عن أي إشغال للنازخين

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أعلنت بلدية درعون - حريصا في بيان، أنه "نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ومن اجل المحافظة على سلامة بلدتنا، تدعو البلدية جميع المواطنين ومديري المدارس ورؤساء الأديار ضمن النطاق البلدي، تبليغ البلدية فورا عن أي إشغال للنازحين بسبب الحرب الجارية في بلدنا، سواء عن طريق الايجار أو الإيواء، مع الإشارة الى أن البلدية تتابع هذا الملف بدقة على الارض من مختلف النواحي"، متمنية عليهم "التواصل مع قسم الشرطة في مبنى البلدية الطابق السفلي".