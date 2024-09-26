Advertisement

لبنان

بيان من بلدية درعون لسكّانها: للتبليع عن أي إشغال للنازخين

Lebanon 24
26-09-2024 | 07:37
A-
A+
Doc-P-1252392-638629583615305195.png
Doc-P-1252392-638629583615305195.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت بلدية درعون - حريصا في بيان، أنه "نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ومن اجل المحافظة على سلامة بلدتنا، تدعو البلدية جميع المواطنين ومديري المدارس ورؤساء الأديار ضمن النطاق البلدي، تبليغ البلدية فورا عن أي إشغال للنازحين بسبب الحرب الجارية في بلدنا، سواء عن طريق الايجار أو الإيواء، مع الإشارة الى أن البلدية تتابع هذا الملف بدقة على الارض من مختلف النواحي"، متمنية عليهم "التواصل مع قسم الشرطة في مبنى البلدية الطابق السفلي".
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2024-09-26
08:11 | 2024-09-26
09:16 | 2024-09-26
09:11 | 2024-09-26
09:08 | 2024-09-26
09:00 | 2024-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24