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لبنان

عن تأمين المنتجات وتوزيعها.. هذا ما قاله الصناعيون

Lebanon 24
26-09-2024 | 07:41
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أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان أنه "نتيجة تواصله مع الصناعيين، أكدوا أنهم ملتزمون تأمين المنتجات وتوزيعها في الأسواق بالأسعار المعمول بها قبل الأزمة".
 
وأشاروا إلى "أن الخطوط الإنتاجية تعمل في قدراتها القصوى، وذلك كي لا يحصل أي نقص أو انقطاع لأي سلعة".
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ودعاهم بوشكيان إلى "الاستمرار في هذه الروح الوطنية المسؤولة والمتضامنة مع المواطنين اسهاما منهم في تخفيف المعاناة وتمرير هذه المرحلة بأقل الأضرار والخسائر".
 
واعتبر "أن الصناعيين عودوا اللبنانيين على دورهم وتضحياتهم وتفانيهم واستبعابهم للصدمات".

ونقل هذه الأجواء الوزير بوشكيان إلى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في اجتماع بينهما. وأكدا "أهمية مواصلة التحرك الميداني للجم ومحاسبة المحتكرين والمستغلين والمتلاعبين بالأسعار منعا  لتحقيق أرباح فائضة على حساب الناس".

لبنان

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