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لبنان

بالفيديو... هذا ما قام به جيش العدوّ الإسرائيلي صباح اليوم قرب لبنان

Lebanon 24
26-09-2024 | 08:09
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أعلن جيش العدوّ الإسرائيليّ أنّه "اختتم صباح اليوم تمرين مجموعة القتال اللوائية 7 بقيادة المركز الوطني للتدريبات البرية، حيث أجري التمرين على بعد عدة كيلومترات عن الحدود اللبنانية، وتدربت خلاله القوات على القتال وسط تضاريس وعرة وجبلية".
 
 
وأضاف جيش العدوّ: "خلال التمرين، رفعت القوات مستوى أهليتها العملياتية واللوجستية للتعامل مع سيناريوهات القتال المختلفة على أرض العدوّ الشمالي".
 
 
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