بالفيديو... هذا ما قام به جيش العدوّ الإسرائيلي صباح اليوم قرب لبنان

#عاجل 🟡 لواء 7 يستكمل تمرينًا يحاكي مناورة برية في لبنان
اختتم صباح اليوم تمرين مجموعة القتال اللوائية 7 بقيادة المركز الوطني للتدريبات البرية. حيث أجري التمرين على بعد عدة كيلومترات عن الحدود اللبنانية وتدربت خلاله القوات على القتال وسط تضاريس وعرة وجبلية. وخلال التمرين، رفعت… pic.twitter.com/jTK8eOQ435
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 26, 2024
#عاجل 🟡 لواء 7 يستكمل تمرينًا يحاكي مناورة برية في لبنان
اختتم صباح اليوم تمرين مجموعة القتال اللوائية 7 بقيادة المركز الوطني للتدريبات البرية. حيث أجري التمرين على بعد عدة كيلومترات عن الحدود اللبنانية وتدربت خلاله القوات على القتال وسط تضاريس وعرة وجبلية. وخلال التمرين، رفعت… pic.twitter.com/jTK8eOQ435