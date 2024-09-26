بالفيديو... هذا ما قام به جيش العدوّ الإسرائيلي صباح اليوم قرب لبنان

أعلن جيش العدوّ الإسرائيليّ أنّه "اختتم صباح اليوم تمرين مجموعة القتال اللوائية 7 بقيادة المركز الوطني للتدريبات البرية، حيث أجري التمرين على بعد عدة كيلومترات عن الحدود اللبنانية، وتدربت خلاله القوات على القتال وسط تضاريس وعرة وجبلية".

وأضاف جيش العدوّ: "خلال التمرين، رفعت القوات مستوى أهليتها العملياتية واللوجستية للتعامل مع سيناريوهات القتال المختلفة على أرض العدوّ الشمالي".