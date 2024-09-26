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لبنان

من هو المُستهدف في "غارة الضاحية الجنوبية"؟

Lebanon 24
26-09-2024 | 08:26
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زعمت "القناة الـ12 الإسرائيليّة" أنّ هدف الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية هو قائد الوحدة الجوية ومسؤول المسيّرات في "حزب الله".
 
 
 
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