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لبنان

لبحث شؤون النازحين.. اجتماع تنسيقي في غرفة عمليات ادارة المخاطر في سرايا اميون

Lebanon 24
26-09-2024 | 08:25
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 عقدت قائمقام الكورة كاترين الكفوري اجتماعا في غرفة عمليات ادارة المخاطر في سرايا أميون لتنسيق ادارة مراكز الايواء ضمن القضاء، في حضور رئيس قسم قائمقامية الكورة ليال اسعد، وذلك لمتابعة وتوزيع المهام في إطار الخطة العملية الموضوعة، بهدف الاستجابة لحاجات النازحين بالطريقة الامثل في مراكز الإيواء والتمكن من تأمين المستلزمات الاساسية لهم.
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وفي ختام الاجتماع اكدت الكفوري "اهمية تنسيق المهام كل من ضمن اطار اختصاصه مع الاخذ بعين الاعتبار تقليص الازدواجية في العمل". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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