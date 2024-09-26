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لبنان

"لخدمة لبنان الشقيق".. وزيران سوريان يواكبان إجراءات استقبال الوافدين من لبنان

Lebanon 24
26-09-2024 | 08:33
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قام وزيرا الداخلية اللواء محمد الرحمون والإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة ومحافظا ريف دمشق أحمد خليل ودمشق المهندس محمد طارق كريشاتي، بزيارة تفقدية لمعبر جديدة يابوس على الحدود السورية اللبنانية حيث تم الاطلاع  على سير العمل واجراءات استقبال الوافدين من لبنان.
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وتم خلال الزيارة التشديد على" تسهيل الإجراءات اللازمة للوافدين من لبنان الشقيق، والجاهزية التامة لتأمين متطلباتهم، وتوفير كل الخدمات اللوجستية والإغاثية والصحية والخدمية".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

لبنان

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