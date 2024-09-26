29
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"لخدمة لبنان الشقيق".. وزيران سوريان يواكبان إجراءات استقبال الوافدين من لبنان
Lebanon 24
26-09-2024
|
08:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام وزيرا الداخلية اللواء محمد الرحمون والإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة ومحافظا ريف دمشق أحمد خليل ودمشق المهندس محمد طارق كريشاتي، بزيارة تفقدية لمعبر جديدة يابوس على الحدود السورية اللبنانية حيث تم الاطلاع على سير العمل واجراءات استقبال الوافدين من لبنان.
Advertisement
وتم خلال الزيارة التشديد على" تسهيل الإجراءات اللازمة للوافدين من لبنان الشقيق، والجاهزية التامة لتأمين متطلباتهم، وتوفير كل الخدمات اللوجستية والإغاثية والصحية والخدمية".
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صاروخ مرّ فوق إعلاميّ لبنانيّ... شاهدوا بالفيديو ما حدث خلال البثّ المباشر
Lebanon 24
صاروخ مرّ فوق إعلاميّ لبنانيّ... شاهدوا بالفيديو ما حدث خلال البثّ المباشر
11:56 | 2024-09-25
25/09/2024 11:56:54
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أرعبت أهالي الشياح.. ماذا جاء فيها؟ (صور)
Lebanon 24
رسالة أرعبت أهالي الشياح.. ماذا جاء فيها؟ (صور)
00:18 | 2024-09-26
26/09/2024 12:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مطرب يخسر نجله بقصف إسرائيلي على منزله في لبنان.. وفيديو يوثق لحظة نعيه
Lebanon 24
مطرب يخسر نجله بقصف إسرائيلي على منزله في لبنان.. وفيديو يوثق لحظة نعيه
14:55 | 2024-09-25
25/09/2024 02:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية على منزل علي حجازي.. إصابات في صفوف مرافقيه وفيديو يوثق المشهد
Lebanon 24
غارة إسرائيلية على منزل علي حجازي.. إصابات في صفوف مرافقيه وفيديو يوثق المشهد
01:20 | 2024-09-26
26/09/2024 01:20:55
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيليّة تستهدف الضاحية الجنوبية.. وهذه الشخصيّة المُستهدفة (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة إسرائيليّة تستهدف الضاحية الجنوبية.. وهذه الشخصيّة المُستهدفة (صور وفيديو)
08:11 | 2024-09-26
26/09/2024 08:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:01 | 2024-09-26
ميقاتي والديبلوماسية الفاعلة في التوقيت الانسب: نداء مشترك أميركي-أوروبي-عربي "لوقف مؤقت لإطلاق النار"
08:11 | 2024-09-26
غارة إسرائيليّة تستهدف الضاحية الجنوبية.. وهذه الشخصيّة المُستهدفة (صور وفيديو)
09:16 | 2024-09-26
بيان جديد لحزب الله.. هذا ما جاء فيه
09:11 | 2024-09-26
في الجنوب.. عناصر من أمن الدولة تقوم بمهمة تعبئة المحروقات
09:08 | 2024-09-26
كيف استعدت الدول الغربية لإجلاء رعاياها من لبنان؟
09:00 | 2024-09-26
إذا وسّعت إسرائيل حربها على لبنان.. كم عدد الصواريخ التي سيُطلقها "حزب الله" يوميّاً؟
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
26/09/2024 16:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
26/09/2024 16:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
26/09/2024 16:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24