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لبنان

بحضور النائب الصمد.. لجنة إدارة الكوارث في المنية تعقد اجتماعا موسّعا

Lebanon 24
26-09-2024 | 08:36
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عقد في مقر قائمقامية قضاء المنية ـ الضنية في بلدة سير إجتماع موسّع للجنة إدارة الكوارث برئاسة قائمقام القضاء جان الخولي، حضره النائب جهاد الصمد.
إستهلت الخولي اللقاء بعرض الخطة الرسمية لاستقبال ومساعدة النّازحين القادمين من المناطق التي تتعرّض للعدوان الإسرائيلي في الجنوب والبقاع وبيروت، وتقديم ما أمكن من مساعدات لهم، سواء على صعيد تأمين منازل لهم أو في مراكز إيواء مثل المدارس والثانويات الرسمية، وكذلك تأمين ما يحتاجون إليه من لوازم كالفرش والمواد الغذائية والأدوية الضرورية لهم، مشيدة بما يقوم به المتطوعون وهيئات المجتمع المدني، كما طلبت من البلديات والمخاتير تسجيل أسماء الوافدين من النازحين وأين يقيمون من أجل تأمين المساعدات لهم سواء المساعدات الرسمية أو المساعدات التي تأتي من الجهات المانحة، وتشكيل لجان في كل البلدة بهذا الخصوص.
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ثم ألقى النائب الصمد كلمة أكّد فيها "ضرورة أن نتواجد ونتعاون في هذه الظروف الصعبة، لأنّ هذا يُشكّل الحدّ الأدنى من واجبنا"، مشيراً إلى أنّه "تعودنا في الضنية منذ الحرب الأهلية أن يواكب الأهالي والفاعليات أيّ موجة نزوح إلى المنطقة، وأن يقوموا بواجبهم على أكمل وجه، ولم يحصل يوماً أيّ تقصير في هذا المجال".

وأضاف: "نحن حريصون على كرامة الوافدين النازحين إلينا ولا نريد حصر إقامتهم فقط في مراكز إيواء كالمدارس والثانويات الرسمية، لأن إقامتهم في مراكز الإيواء إهانة لنا ولهم". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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