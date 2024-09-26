إليكم موعد بدء تسلم محاصيل التبغ في الشمال

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية في بيان أنها "تبدأ بتسلّم محاصيل التبغ والتنباك من مزارعي عكار يوم الخميس ٣ تشرين الأول المقبل في مؤسسة طرابلس القبة".

Advertisement