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لبنان

إليكم موعد بدء تسلم محاصيل التبغ في الشمال

Lebanon 24
26-09-2024 | 08:41
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 أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية في بيان أنها "تبدأ بتسلّم محاصيل التبغ والتنباك من مزارعي عكار يوم الخميس ٣ تشرين الأول المقبل في مؤسسة طرابلس القبة".
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