وزير الدفاع الأميركي: الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا بين لبنان وإسرائيل

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: "نواجه الآن خطر اندلاع حرب شاملة قد تكون مدمرة للبنان وإسرائيل".

وتابع قائلاً: "الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا بين لبنان وإسرائيل".

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وأضاف: "واشنطن تظل على استعداد لحماية القوات والأفراد الأميركيين في أنحاء الشرق الأوسط".