Advertisement

لبنان

وزير الدفاع الأميركي: الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا بين لبنان وإسرائيل

Lebanon 24
26-09-2024 | 10:43
A-
A+
Doc-P-1252496-638629695303688214.jpg
Doc-P-1252496-638629695303688214.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: "نواجه الآن خطر اندلاع حرب شاملة قد تكون مدمرة للبنان وإسرائيل". 
 
وتابع قائلاً: "الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا بين لبنان وإسرائيل". 
Advertisement
 
وأضاف: "واشنطن تظل على استعداد لحماية القوات والأفراد الأميركيين في أنحاء الشرق الأوسط".
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:08 | 2024-09-26
17:23 | 2024-09-26
16:58 | 2024-09-26
16:55 | 2024-09-26
16:53 | 2024-09-26
16:42 | 2024-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24