بعد حديث عن بيع "فُرش" بأسعار خيالية.. بيان عاجل من جمعية الصناعيين

نفت جمعية الصناعيين اللبنانيين في بيان، ما يتم تداوله من أخبار عن بيع بعض مصانع فُرش الاسفنج منتجاتها بأسعار مرتفعة وخيالية، مؤكدة ان "هذا الكلام مفبرك وعار من الصحة".



Advertisement واشارت في بيانها الى انها "تجاوبا مع حاجات النزوح، قدمت لهيئة الطوارئ الحكومية وللهيئة العليا للاغاثة عروضا رسمية مباشرة من هذه المصانع حيث تم تحديد اسعار الفُرش ما بين 7 و 16 دولارا للفرشة الواحدة وذلك بحسب سماكتها ونوعيتها ونوعية القماش الذي يغلّفها". واشارت في بيانها الى انها "تجاوبا مع حاجات النزوح، قدمت لهيئة الطوارئ الحكومية وللهيئة العليا للاغاثة عروضا رسمية مباشرة من هذه المصانع حيث تم تحديد اسعار الفُرش ما بين 7 و 16 دولارا للفرشة الواحدة وذلك بحسب سماكتها ونوعيتها ونوعية القماش الذي يغلّفها".



ودعت "المزايدين للاطلاع على هذه الحقائق من مصادرها من اجل عدم خلق بلبلة في ظل ظروف نحن أكثر ما نحتاج اليه الى التعاضد والتضامن الانساني".