عن العمليّات العسكريّة ضدّ "حزب الله"... هذا آخر ما قاله نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سنُواصل ضرب "حزب الله" بكل قوّة".

وأضاف نتنياهو أنّ الهدف من إستمرار العمليّات ضدّ "حزب الله"هو "إعادة سكان الشمال إلى منازلهم".