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لبنان

من هو "محمد حسين سرور" الذي تمّ إغتياله في الضاحية؟

Lebanon 24
26-09-2024 | 11:05
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، استشهاد قائد الوحدة الجوية في حزب الله محمد حسين سرور.

وقال الجيش في بيان: "اليوم 26 أيلول 2024، وبتوجيه استخباراتي دقيق من سلاح الجو وشعبة المخابرات، هاجمت الطائرات المقاتلة مدينة بيروت واستشهد محمد حسين سرور، قائد الوحدة الجوية في منظمة حزب الله".
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وأضاف: "قام سرور بترويج وتوجيه وقيادة العديد من الهجمات الجوية، بما في ذلك هجمات الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز على إسرائيل".

وتابع البيان: "في السنوات الأخيرة، كان سرور أحد قادة مشاريع إنتاج الطائرات بدون طيار في لبنان، وأنشأ مواقع لتصنيع المتفجرات وتجميع المسيرات في لبنان، وكان بعضها يقع تحت مباني مدنية في العاصمة ومناطق أخرى في لبنان".

وأكمل: "انضم سرور إلى حزب الله في الثمانينات وقام بأدوار متنوعة منها قائد وحدة صواريخ الأرض جو ووحدة "عزيز" في قوة الرضوان، خلال حرب السيوف الحديدية، قام بترويج وتنفيذ العديد من هجمات الطائرات بدون طيار، وتجميع العبوات الناسفة".

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن سلاح الجو نفذ "عملية اغتيال" في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المصدر إن "المستهدف في الغارة على الضاحية الجنوبية قيادي بارز في حزب الله".
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