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لبنان

في الهرمل.. غارة اسرائيلية توقع شهيدا وجريحا

Lebanon 24
26-09-2024 | 11:27
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استشهد شخص وجرح آخر في استهداف إسرائيلي لدراجة نارية في الهرمل بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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