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لبنان

تقرير جديد لهيئة إدارة الكوارث بشأن الاعتداءات الإسرائيلية.. إليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
26-09-2024 | 12:14
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نشر وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، مساء اليوم، تقريراً جديداً، يحمل الرقم 3، صادراً عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث مدعومة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
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 وجاء في التقرير: "سُجل خلال هذا اليوم حوالى 115 اعتداء في مناطق مختلفة من لبنان أدت إلى سقوط 60 شهيداً و81 مصاباً وفقاً للبيانات المتلاحقة التي تصدر عن وزارة الصحة اللبنانية".

 
وأشار التقرير الى ان عدد مراكز الايواء في المرافق العامة ارتفع إلى 565 مركزاً تشمل مدارس رسمية ومجمعات تربوية ومعاهد مهنية ومراكز زراعية وغيرها موزعة في مختلف المحافظات ويتم توجيه المواطنين اليهم عبر غرف عمليات المحافظات عبر خطوط الاتصال الساخنة التي خصصت في كل محافظة لمساعدة المواطنين.


ووصل عدد النازحين المسجلين في مراكز الايواء المعتمدة من قبل غرفة العمليات الوطنية حتى هذه الساعة 77100 نازح وفق المنصة الوطنية. وهناك أعداد كبيرة من النازحين الذين انتقلوا إلى منازلهم في مناطق أخرى أو للإقامة مع ذويهم أو في منازل مؤجرة أو فنادق، أو في أماكن عامة أو خاصة وغيرها. هذا بالإضافة إلى آلاف آخرين سافروا جواً أو عبروا الأراضي اللبنانية إلى سوريا، حيث يقدّر بأن الرقم الفعلي يفوق بأضعاف ما هو مسجل فعلياً.


وبحسب التقرير، خلال اليومين الأخيرين، سجّل الأمن العام عبور 15600 مواطن سوري و 16130 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية.


واكد التقرير ان الهيئة العليا للإغاثة تعمل بكل طاقاتها وامكانياتها لتأمين مواد الإغاثة الأساسية للنازحين في مراكز الايواء في مختلف المناطق اللبنانية بالتنسيق مع المحافظين.

وقد كلّف وزير الداخلية والبلديات المحافظين عقد مجالس أمن فرعية في المحافظات لضبط الأمن وقمع المخالفات لاسيما في محيط مراكز الايواء وردع محاولات اقتحام الأملاك الخاصة والمحافظة عليها.


ووفقاً للتقرير، يتم إحصاء مراكز الايواء التي تقوم الجهات الخاصة والأهلية بتجهيزها في مختلف المناطق اللبنانية بالتنسيق مع المحافظين.

وتنسّق الحكومة مع منظمات الأمم المتحدة من اجل تأمين الخدمات الأساسية لإغاثة المنكوبين والنازحين في مراكز الايواء حيث خصصت منظمات الأمم المتحدة حزمة مساعدات طارئة من صندوق لبنان الإنساني لدعم السكان الأكثر ضعفاً في البلاد وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين من الاعمال العدائية المستمرة على لبنان، بحسب ما ورد في التقرير.
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