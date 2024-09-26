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لبنان

مع إستمرار العدوان الإسرائيلي.. مولوي يعلن حصيلة النازحين المسجلين رسمياً

Lebanon 24
26-09-2024 | 12:37
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أعلن وزير الداخلية والبلديات في  بسام مولوي أنّ "عدد المواطنين النازحين المسجلين رسمياً هو 70 ألفاً و100 نازح في 533 مركز إيواء، مع استمرار العدوان الإسرائيلي الأعنف على لبنان منذ تشرين الأول الماضي، لليوم الرابع على التوالي".
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وقال مولوي في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة: "إنّ وزارة الداخلية والجهات المعنية في لبنان تسعى لتأمين المرضى وذوي الحاجات الخاصة من النازحين، وتأمينهم في مراكز إيواء".

أضاف: "الاستجابة هي للنازحين اللبنانيّين ولكن انطلاقا من إنسانيتنا ووطنيتنا نحن نقف إلى جانب كل إنسان محتاج، وهناك مراكز إيواء في البقاع مخصصة للسوريين".

وتابع: "هناك 13 ألفا و500 سوري تركوا لبنان عائدين إلى سوريا".

وثمّن مولوي "تكاتف الشعب اللبناني وتماسكه خلال هذه الأزمة، في ظل القصف الإسرائيلي على المدنيين"، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية ستكون في اجتماعات مفتوحة وعلى تواصل دائم مع المحافظين للوقوف على حاجات النازحين".
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