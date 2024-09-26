مع إستمرار العدوان الإسرائيلي.. مولوي يعلن حصيلة النازحين المسجلين رسمياً

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وقال مولوي في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة: "إنّ وزارة الداخلية والجهات المعنية في لبنان تسعى لتأمين المرضى وذوي الحاجات الخاصة من النازحين، وتأمينهم في مراكز إيواء".أضاف: "الاستجابة هي للنازحين اللبنانيّين ولكن انطلاقا من إنسانيتنا ووطنيتنا نحن نقف إلى جانب كل إنسان محتاج، وهناك مراكز إيواء في البقاع مخصصة للسوريين".وتابع: "هناك 13 ألفا و500 سوري تركوا لبنان عائدين إلى سوريا".وثمّن مولوي "تكاتف الشعب اللبناني وتماسكه خلال هذه الأزمة، في ظل القصف الإسرائيلي على المدنيين"، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية ستكون في اجتماعات مفتوحة وعلى تواصل دائم مع المحافظين للوقوف على حاجات النازحين".