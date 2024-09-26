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لبنان

ليلة حامية في الجنوب والبقاع.. إليكم آخر المستجدات الميدانية هناك

Lebanon 24
26-09-2024 | 15:15
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يواصل العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، غاراته الجوية العنيفة على عشرات البلدات والمدن في الجنوب والبقاع.

وأفادت مندوبة "لبنان 24" بشنّ العدو سلسلة غارات عند الحدود اللبنانية السورية، سمع صداها في الهرمل.
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كذلك، استهدف الطيران الاسرائيلي منزلاً في بلدة مشغرة بمنطقة النبي نون وافيد بانقطاع الكهرباء في المنطقة.

أيضاً، اغار الطيران الاسرائيلي للمرة الخامسة على بلدة الدوير مستهدفا منزلا  في حي الروس.
 
كما استهدفت غارة اسرائيلية اطراف بلدة ارنون في محيط المسجد. 
 
وتعرضت أيضاً بلدة دير الزهراني لغارة معادية، مساء اليوم.

ولم تسلم بلدة الخيام، مساء اليوم من العدوان، بحيث استهدفها الطيران الإسرائيلي. 

وأغار طيران العدو أيضاً على بلدة كفركلا وبلدة مجدل سلم والصوانة وعدشيت القصير، زيتا وبرج رحال.
 
هذا وتسببت غارة اسرائيلية، مساء اليوم، باشتعال محطة وقود عند مدخل لبايا.
 
كذلك، نفذ العدو 3 غارات على دير سريان والقنطرة في مرجعيون ومنطقة الحوش.
 
أيضا، نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي موجة من غارات مكثفة، مساء اليوم، مستهدفاً مبان ومنشآت سكنية ومحال تجارية في بلدة الغازية وزيتا واطراف قناريت.


كما أغار العدو الإسرائيلي على اطراف طير دبا العباسية وقدموس وبلدتي البابلية وانصارية.
 
هذا ونفّذ العدو غارة على أطراف برج الشمالي ناحية البازورية (شارناي).
 
كذلك، استهدفت المدفعية الاسرائيلية اطراف  راشيا الفخار.
 
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