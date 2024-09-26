ليلة حامية في الجنوب والبقاع.. إليكم آخر المستجدات الميدانية هناك

يواصل العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، غاراته الجوية العنيفة على عشرات البلدات والمدن في الجنوب والبقاع.



وأفادت مندوبة "لبنان 24" بشنّ العدو سلسلة غارات عند الحدود اللبنانية السورية، سمع صداها في الهرمل.

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كذلك، استهدف الطيران الاسرائيلي منزلاً في بلدة مشغرة بمنطقة النبي نون وافيد بانقطاع الكهرباء في المنطقة.



أيضاً، اغار الطيران الاسرائيلي للمرة الخامسة على بلدة الدوير مستهدفا منزلا في حي الروس.



كما استهدفت غارة اسرائيلية اطراف بلدة ارنون في محيط المسجد.



وتعرضت أيضاً بلدة دير الزهراني لغارة معادية، مساء اليوم.



ولم تسلم بلدة الخيام، مساء اليوم من العدوان، بحيث استهدفها الطيران الإسرائيلي.



وأغار طيران العدو أيضاً على بلدة كفركلا وبلدة مجدل سلم والصوانة وعدشيت القصير، زيتا وبرج رحال. وأفادت مندوبة "لبنان 24" بشنّ العدو سلسلة غارات عند الحدود اللبنانية السورية، سمع صداها في الهرمل.كذلك، استهدف الطيران الاسرائيلي منزلاً في بلدة مشغرة بمنطقة النبي نون وافيد بانقطاع الكهرباء في المنطقة.أيضاً، اغار الطيران الاسرائيلي للمرة الخامسة على بلدة الدوير مستهدفا منزلا في حي الروس.كما استهدفت غارة اسرائيلية اطراف بلدة ارنون في محيط المسجد.وتعرضت أيضاً بلدة دير الزهراني لغارة معادية، مساء اليوم.ولم تسلم بلدة الخيام، مساء اليوم من العدوان، بحيث استهدفها الطيران الإسرائيلي.وأغار طيران العدو أيضاً على بلدة كفركلا وبلدة مجدل سلم والصوانة وعدشيت القصير، زيتا وبرج رحال.

هذا وتسببت غارة اسرائيلية، مساء اليوم، باشتعال محطة وقود عند مدخل لبايا.