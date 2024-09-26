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لبنان

بـ50 صاروخاً.. حزب الله يستهدف كريات آتا

Lebanon 24
26-09-2024 | 13:24
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اعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف عناصر الحزب يوم الخميس 26-09-2024 مستعمرة كريات آتا بِخمسين صاروخاً.‏ 
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