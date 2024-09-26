البيت الأبيض: لا نعتقد أن الحرب الشاملة هي الحل

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وأوضح أنّ "البيان المشترك بشأن لبنان كان دعوة واضحة لوقف إطلاق نار مؤقت لإفساح المجال أمام الدبلوماسية"، مشيراً إلى أنّه "لا نعتقد أن الحرب الشاملة هي الحل".وتابع: "مسؤولون أميركيون وإسرائيليون يعقدون محادثات مستمرة بشأن لبنان في نيويورك الخميس".