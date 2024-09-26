عن سلاح حزب الله.. هذا ما كشفه مسؤول إسرائيلي!

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أكد قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، أن سلاحه يتحضر لدعم القوات في الشمال خلال عمليات برية ضد حزب الله في لبنان.كما تابع اليوم الخميس، أن قواته ستعمل على وقف أي نقل للأسلحة من إيران إلى حزب الله.وشدد على أن مهمة منع وصول السلاح في سلم أولويات الجيش الإسرائيلي.كذلك اعتبر أن قدرة الامين العام لحزب الله حسن نصر الله على التعافي مرتبطة بالخط المفتوح الواصل من إيران، وفق زعمه.وقال للجنود حسبما جاء في مقطع مصور نشره الجيش الإسرائيلي "نستعد جنبا إلى جنب مع القيادة الشمالية لمناورة برية. مستعدون،إذا جرى تفعيلها. هذا قرار يتعين اتخاذه من القيادة العليا".أتى الفيديو بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه حاكى هجوما بريا على الجنوب اللبناني. إذ أفاد في بيان الخميس، أنه أجرى تدريبا يحاكي مناورة برية في لبنان.وأضاف أن تدريبات اللواء السابع جرت على بعد كيلومترات قليلة من الحدود اللبنانية.