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لبنان
السفير الأردني أبدى رغبة في التعاون مع سلام وتأمين الدعم الانساني للنازحين
Lebanon 24
26-09-2024
|
13:26
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التقى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، بعد ظهر اليوم، سفير المملكة الأردنية الهاشمية وليد الحديد، في مكتب الاخير في منطقة بعبدا، استكمالا لجولته على سفراء الدول العربية والإقليمية لـ"إبقاء قنوات التواصل مفتوحة ومشاركة الجميع في تفاصيل الأحداث في هذا الظرف الحرج".
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وأطلع سلام السفير الأردني على "وضع النازحين من القرى والمناطق التي تتعرض للقصف وإمكان تأمين دعم إنساني لهم وتجهيز أماكن الإيواء التي فتحت الابواب لاستقبالهم من مدارس ومبان، لا سيما فندق "كواليتي إن" في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، والذي يقع على مساحة مليون متر، وهو في خدمة الأهالي النازحين".
ومن جهته، ابدى الحديد "رغبة في التعاون مع مطلبه الوطني الإنساني"، وقال: "لا طالما وقفت وتقف المملكة الأردنية الهاشمية مع الشعب اللبناني".
وأكد "أهمية تجهيز الفريق اللوجستي للحالات والأزمات الطارئة من الجانب اللبناني وتسهيل ايصال المساعدات، لا سيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية".
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